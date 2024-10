Estudo aponta para falta de professores a quase todas as disciplinas em sete anos

O diagnóstico é traçado num estudo sobre a necessidade emergente de docentes com habilitação profissional em Portugal. Uma investigação a cargo do EDULOG - o grupo de trabalho para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo.Uma das prioridades traçadas para inverter esta realidade é aumentar o número de vagas nos cursos de formação de professores. É o que adianta à Antena 1 David Justino, antigo ministro da Educação e membro do Conselho Consultivo do EDULOG.Ainda assim, vai levar tempo, até que os resultados se tornem visíveis.Para isso, considera David Justino, o caminho passa por um conjunto de políticas públicas.A falta de professores é um problema que continua a ganhar dimensão.Um cenário que levou o Governo a legislar a contratação de pessoas sem habilitação para a docência para dar aulas, o que gerou preocupação entre os sindicatos, em relação à qualidade do ensino e das aprendizagens.A Antena 1 procurou, sem sucesso, obter um comentário do ministério da Educação a este estudo agora conhecido.