Eurodeputados portugueses admitem pedir ativação do fundo de solidariedade

É um ponto em que todos estão de acordo, apesar de admitirem que é preciso esperar e dar espaço agora aos meios no terreno para depois se poderem contabilizar os danos e recorrer, se possível, aos fundos comunitários disponíveis para apoiar pessoas e regiões. Esta quarta-feira há um debate no Parlamento Europeu sobre os incêndios em Portugal e as cheias no centro da Europa.







Os eurodeputados querem analisar que medidas podem ser tomadas para preparar estes cenários em tempo de alterações climáticas.