Após a RTP ter avançado com o caso de uma família afegã de refugiados a viver há três anos em Portugal numa casa da Câmara de Lisboa agora com ordem para sair, a autarquia esclarece que permitiu a permanência desta família na habitação mais de 18 meses após o fim do Programa.

Abdul é um militar afegão que lutou com a NATO contra os taliban. Foi um dos militares de ligação entre as tropas afegãs e os comandos portugueses ao serviço da Aliança Atlântica. Teve de ser retirado do Afeganistão quando o regime taliban retomou o poder. A autarquia entende que três anos depois já não precisa de apoio.