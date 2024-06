Famalicão. Médico suspeito de abuso sexual de duas crianças saiu em liberdade

O médico ortopedista suspeito do abuso sexual de duas crianças de 8 e 10 anos saiu em liberdade. O homem foi ouvido durante a manhã de sábado no Tribunal da Póvoa de Lanhoso e vai ficar a aguardar julgamento.

O juiz definiu que o ortopedista está proibido de exercer funções clínicas e de se aproximar de crianças.



Os dois crimes terão sido cometidos em duas ocasiões distintas, a primeira perto do final de abril e a segunda há uma semana e meia.



O homem de 69 anos terá cometido os crimes no atendimento no Serviço de Urgência do hospital de Famalicão, que abriu um inquérito e suspendeu a atividade do médico imediatamente.



A Ordem dos Médicos adianta que este tipo de casos é do âmbito de intervenção disciplinar da Ordem pelo que será alvo de averiguação por parte dos órgãos competentes.