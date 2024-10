Farmacêuticos do SNS em greve até quinta-feira

Os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão estar em greve entre esta terça e quinta-feira contra o impasse nas negociações com a tutela, agendando uma concentração para o último dia junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

A greve, que se iniciou às 00h00 de hoje e termina às 23h59 de quinta-feira, surge depois de a tutela ter adiado uma reunião que estava prevista para o início do mês.



O SNF lembra que, durante seis meses de reuniões, o Ministério da Saúde sempre disse compreender a necessidade de corrigir a situação em que se encontram estes profissionais, recordando, no entanto, que, apesar desse reconhecimento, “nada foi efetivamente feito” para que a correção da situação dos farmacêuticos do SNS acontecesse.



Em comunicado, os farmacêuticos referem que tinham apresentado uma proposta, que não mereceu qualquer resposta por parte da tutela, e dizem sentir-se discriminados, pois o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de negociar nova grelha remuneratória para os médicos com efeitos a janeiro de 2025 e chegou a acordo com alguns sindicatos de enfermeiros.



A concentração junto ao Ministério da Saúde ocorrerá pelas 14h00 de quinta-feira.