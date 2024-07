Fernando Negrão considera que mais valia que a Procuradora Geral da República ficasse calada

O antigo ministro da Justiça, Fernando Negrão, que é um dos subscritores do chamado Manifesto dos 50.O social-democrata, ouvido ontem à noite na RTP3, também considera que a Procuradora Geral da República não conseguiu justificar a divulgação do parágrafo que conduziu à demissão de António Costa.Um erro de Lucília Gago, diz Fernando Negrão.A análise de Fernando Negrão, a esta entrevista da Procuradora Geral da República, na qual Lucília Gago fez referência a uma campanha orquestrada para denegrir o Ministério Público.Para o jurista Vitalino Canas, do PS, a procuradora deveria ter mais cuidado nas afirmações públicas que faz, tendo em conta o cargo de responsabilidade que ocupa.

Para o socialista Vitalino Canas, Lucília Gago pouco ou nada esclareceu nesta entrevista.