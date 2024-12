Governo estuda solução para 700 hospitalizações sociais, garante ministra do Trabalho

Maria do Rosário Palma Ramalho diz que está a desenvolver um plano para encontrar respostas diversas sobretudo numa altura em que os hosptiais vão receber mais doentes, por causa do inverno.



A ministra do Trabalho diz também que vai ser preciso avaliar no momento certo a possibilidade de um aumento único aos pensionistas em 2025.Em Bruxelas, Maria do Rosário Palma Ramalho garante que o Governo vai acomodar no Orçamento do Estado o aumento estrutural decidido pelos partidos da oposição mas pede o compromisso de todos nesta questão.