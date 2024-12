Greve dos maquinistas para comboios

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) e prevê-se que tenha impacto também no sábado, devido aos turnos dos maquinistas, nas sete empresas onde tem representação: CP, Fertagus, MTS - Metro do Sul do Tejo, ViaPorto, Captrain, Medway e IP – Infraestruturas de Portugal.



Já na quinta-feira se começaram a sentir os efeitos desta paralisação, com a CP a sinalizar a supressão de vários comboios, nomeadamente regionais e urbanos.



Na origem da greve estão as declarações do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros de 14 de novembro, quando afirmou que “não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número por quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem" e que tem "um desempenho cerca de sete vezes pior do que a primeira metade dos países europeus”.



Leitão Amaro classificou como “inédita” a greve dos maquinistas, defendendo que em causa está um protesto contra algo que não aconteceu.



Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação anunciou na quinta-feira que vai avançar com várias medidas para reforçar a segurança ferroviária, que diz darem resposta às reivindicações dos maquinistas.