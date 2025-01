Gripe das Aves. Direção-Geral de Alimentação e Veterinária considera seguro comer frango em Lisboa

Susana Pombo, diretora deste departamento, garante que os consumidores estão seguros porque o vírus não passa para os humanos através do consumo.Para evitar eventuais propagações – é assim que a Direção -Geral de Alimentação e Veterinária olha para a decisão de Macau e Hong Kong, que proibiram a importação do frango de Lisboa. Contudo, Susana Pombo diz que o consumo é seguro.Outra preocupação, nos últimos meses, tem sido o vírus da língua azul, que já afetou mais de 37 mil ovinos.A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária garante que a circulação do vírus diminuiu agora que as temperaturas baixaram, desde dezembro.Susana Pombo não descarta que volte a aumentar quando as temperaturas subirem.