Helicóptero embateu nas águas do rio Douro a 185 km/hora

Na descida em direção a Armamar, o piloto afirmou que se desviou de uma ave de médio porte, acrescenta a investigação.



No relatório preliminar às causas do acidente, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários não avança, contudo, com uma causa para a queda do aparelho.



"No voo de regresso à base de Armamar a aeronave iniciou uma descida constante, onde sobrevoou a margem esquerda (sul) do Rio Douro em direção a%u0300 cidade de Peso da Régua", refere o documento.



"No decurso dessa descida, segundo as declarações do piloto, este terá observado uma ave de me%u0301dio porte a%u0300 mesma altitude e na trajeto%u0301ria do helicóptero, que o obrigou a executar um desvio a%u0300 direita, retomando a rota logo de seguida. Dos dados recolhidos ate%u0301 ao momento na%u0303o foi possível determinar de forma independente o ponto de execução dessa manobra".



Dois ocupantes do cockpit, um deles o piloto, foram projetados no momento do embate.



"No processo de dissipação de energia ocorrido durante a colisão, o piloto, sentado à direita, e o ocupante da cadeira esquerda do cockpit foram projetados para fora da aeronave", concluíram os investigadores, acrescentando que "da violenta colisão com a àgua, o helicóptero sofreu uma deformação da cabine incompatível com a sobrevive%u0302ncia dos seus ocupantes".



"A integridade estrutural ficou comprometida, libertando parte dos elementos de revestimento em material compósito. Estes componentes de baixa densidade ficaram a%u0300 superfície enquanto os restantes destroços assentaram no leito do Rio entre 4 e 6 metros de profundidade numa área de aproximadamente 3600 metros quadrados", detalha o relatório preliminar do GPIAAF.



Segundo os investigadores, esta%u0303o ainda por "recolher do rio componentes do painel de instrumentos da aeronave, por dificuldades na sua localização".



A causa do aparelho foi retirada esta terça-feira de manhã.