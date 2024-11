"Honrar a nossa palavra". ZERO alerta para necessidade de alargar área protegida no mar

Foto: Clodagh Kilcoyne - Reuters

Frente à Secretaria de Estado do Mar, vários membros da ZERO seguraram cordas azuis e vermelhas que correspondem aos 30 por cento que estão acordados num compromisso internacional para a proteção do mar.



Dentro de um cofre, encontra-se uma garrafa que vai ser entregue à secretária de Estado do Mar.



"Pretendemos com este cenário chamar a atenção para os objetivos de conservação assumidos pelo país: proteger 30 por cento até 2030 (...), dez por cento dos quais de proteção total", explicou à RTP Joana Soares, da ZERO.



"Neste momento, estamos um bocadinho atrasados. Temos cerca de 4,5 por cento", o que representa "uma percentagem muito reduzida face à meta que estabelecemos", elaborou.



A associação vincou que mesmo essa pequena percentagem "não está a funcionar devidamente", não produzindo "os resultados positivos que é suposto para este tipo de medidas".



"Existe muita coisa que ainda é necessário fazer. Em primeiro lugar, nós queremos que aquelas medidas que já temos estejam a funcionar devidamente e, depois, estender esses procedimentos para as restantes", afirmou Joana Soares.



"Para isso precisamos de um planeamento, precisamos de recursos humanos, de financiamento próprio e de medidas de fiscalização e monitorização", acrescentou. "É muito importante avançarmos nesse sentido se queremos chegar a 2030 e honrar a nossa palavra e o nosso compromisso".