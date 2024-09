Incêndio na cadeia de Santa Cruz do Bispo faz um ferido

O alerta foi dado pelas 20h20 e, de acordo com fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto à Lusa, o fogo foi dado como extinto menos de uma hora depois, pelas 21h10, tendo sido realizados trabalhos de ventilação.





O fogo numa cela na ala masculina do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo fez um ferido que foi assistido no local. O Jornal de Notícias avançou com a notícia e referiu que para a cadeia foram mobilizados os bombeiros de quatro corporações: Matosinhos-Leça, São Mamede de Infesta, Leixões e Leça do Balio.





Há pouco mais de três meses houve um outro incêndio também na prisão de Santa Cruz do Bispo e também depois das 20h00. O fogo que deflagrou no início de junho provocou 15 vítimas por inalação de fumos e 27 reclusos tiveram que ser transferidos para outras prisões.







c/ Lusa