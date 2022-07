Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos relacionados com os vários incêndios em curso no país.

Mais atualizações

9h53 - Uma vítima mortal no incêndio na Murtosa, Aveiro





A Proteção Civil indicou esta quarta-feira que foi encontrado um corpo carbonizado de uma mulher. Os bombeiros encontraram o corpo na terça-feira, quando combatiam um incêndio num terreno agrícola em Lagoinha, na Murtosa, distrito de Aveiro.







José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou à agência Lusa que o corpo foi encontrado pelos Bombeiros da Murtosa, às 20h44, quando combatiam um incêndio num terreno agrícola, que às 00h00 já estava resolvido.





"Não são conhecidas as circunstâncias da morte, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária", disse José Miranda.







9h14 - MAI assegura que Proteção Civil tem todos os meios disponíveis para combater incêndios







O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse na RTP que a Proteção Civil tem todos os meios disponíveispara o combate aos incêndios.

9h10 - Autoridades e populares tentam apagar pontos quentes em Vale Perneto, Pombal



Ao início da manhã, há ainda uma frente ativa de um incêndio em Vale Perneto, no concelho de Pombal.









Os moradores e os bombeiros continuam a tentar apagar os pontos quentes na localidade, onde arderam algumas infraestruturas. Apesar dos estragos, não há primeiras habitações atingidas.

9h02 - Mais de 200 operacionais combatem incêndio em Faro







A esta hora, eram 202 os operacionais em Gambelas (freguesia de Montenegro) que combatiam o incêndio mais preocupante a sul do país, apoiados por 79 veículos.







O incêndio deflagrou às 23h30 de terça-feira está a lavrar perto da Universidade do Algarve e do recinto onde deveria decorrer a Concentração Internacional de Motos de Faro.







8h37 - Acessos encerrados em Leiria devido a destroços dos incêndios





Em Leiria, no concelho de Igreja Velha, as estradas estão cortadas devido ao possível perigo de postes de eletricidade caídos no chão.









Depois de uma noite intensa de trabalhos, os operacionais conseguiram resolver os incêndios na região, embora se preveja que o dia de hoje possa trazer novos reacendimentos ou agravamento da situação, devido às previsões meteorológicas. Segundo as autoridades, já arderam mais de três mil hectares.

8h33 - Mais de 70% do fogos têm origem negligente









Na RTP, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro revelou que mais de 70 por cento dos fogos. O governante apelou à sensibilização da população e aos comportamentos responsáveis.

8h18 - Incêndio na região de Ansião continua a preocupar autoridades









Em Ansião, o foco de preocupação das autoridades, esta manhã, é uma frente ativa de um incêndio numa "zona onde os acessos não são fáceis". Embora haja populações nas proximidades, os operacionais asseguram que não estão em risco.





8h10 - Incêndios provocam falhas nas comunicações e eletricidade em algumas zonas





Em Ourém houve alguns cortes de eletricidade. A E-REDES confirmou essas falhas no concelho e explicou quais foram as zonas onde faltou a luz.

Ponto de situação





O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Vale da Pia, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, era às 7h00 de hoje o que mais preocupava os bombeiros, segundo indicou o comandante Paulo Santos, da Proteção Civil. Este incêndio mobiliza nesta altura 469 operacionais, com 129 veículos.





A circulação rodoviária no IC2, em Leiria, cortada na terça-feira devido aos incêndios na região, foi restabelecida, segundo indicou a GNR.





O incêndio na Caranguejeira tinha obrigado ao corte da A1 em ambos sentidos, entre Pombal e Fátima, assim como ao encerramento do IC2, em Leiria, e do IC8, entre Pombal e Ansião. O troço da A1 foi reaberto pouco depois da 1h30, enquanto a circulação rodoviária no IC8 foi restabelecida pelas 4h00.





Às 7h40 estava cortada a Estrada Nacional (EN) entre Lagoa da Pedra e Memória, de acordo com a GNR de Leiria.





Segundo o balanço mais recente, há também o incêndio da Caranguejeira, em Leiria, que está a ser combatido por 358 operacionais com 108 veículos, indicou o comandante. Também preocupantes são os incêndios em Cumeada e Espite, no concelho de Ourém, em fase de resolução desde as 3h00 de hoje.





A sul do país, um incêndio deflagrou em Gambelas, na freguesia de Montenegro (distrito de Faro). Às 23h30 mobilizava 172 operacionais, com o apoio de 64 veículos.





Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 7h20 estavam em curso 11 incêndios, que mobilizavam 1.357 operacionais, com o apoio de 402 veículos.





A NOS detetou “falhas pontuais”, nas comunicações nas zonas afetadas pelos incêndios, com impacto “pouco expressivo”, mas está a acompanhar “muito de perto a situação”, disse à agência Lusa fonte oficial da operadora.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na terça-feira para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias e para o risco de reativação de incêndios, apelando à “tolerância zero para o uso de fogo”. O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, afirmou que Portugal vive “uma situação meteorológica nunca experienciada".