Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos relacionados com os vários incêndios em curso no país.

Mais atualizações

8h21 - Avisos vermelhos de calor e perigo máximo para fogos no interior norte e centro



Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre continuam sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio, segundo o IPMA. Estes cinco distritos do interior norte e centro vão estar sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima até às 21h00 de sábado.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho corresponde a "uma situação meteorológica de risco extremo".







8h02 - Portugal sinalizou compra de dois aviões Canadair







Portugal já sinalizou, junto da União Europeia, a compra de dois aviões Canadair de combate a incêndios. Cada uma destas aeronaves pode custar entre 25 a 30 milhões de euros. A noticia foi avançada pela secretária de Estado da Proteção Civil na RTP.No entanto, a secretária de Estado da Proteção Civil salientou que há outros países europeus, nomeadamente junto ao Mediterrâneo, bem dotados de meios que também estão a registar grandes incêndios rurais. Patrícia Gaspar insiste que o problema dos incêndios em Portugal é um problema de meios.

7h35 - Fogo poupou povoações de Ponte da Barca





O final do dia de quinta-feira foi de aflição no concelho de Ponte da Barca. Os habitantes da aldeia de Froufe tiveram de ser retirados devido às chamas que consomem a zona do Lindoso há já vários dias.







Ontem o incêndio aproximou-se das povoações, mas acabou depois por mudar de direção.







7h30 - Guardas-florestais da GNR em greve





Os guardas-florestais estão em greve esta sexta-feira e organizaram uma concentração junto ao Ministério da Administração Interna (MAI), numa altura em que o país está em situação de contingência devido ao risco elevado de incêndio.





A greve e a concentração foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) e tem como objetivo exigir do Governo a abertura de um processo negocial sobre as principais reivindicações da classe.





Atualmente, a GNR conta com cerca de 500 guardas-florestais ao serviço, que têm como missão fiscalizar e investigar os ilícitos nos domínios florestal, caça e pesca.



Ponto de situação





Os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre continuam sob aviso vermelho esta sexta-feira. É o aviso mais grave devido ao tempo quente. Mais de uma centena de concelhos estão em perigo máximo de incêndio.





O IPMA colocou também os distritos de Viseu, Coimbra, Santarém e Évora, sob aviso laranja por causa do tempo quente até às 21h00 de hoje.





Às 7h00 de hoje, mais de dois mil operacionais combatiam 35 incêndios - 13 dos quais ativos - com a ajuda de 722 veículos. Desde o dia 7 de julho até às 19h30 de quinta-feira, registaram-se 184 feridos nos incêndios, quatro deles com ferimentos graves.

Nesta altura, as ocorrências que estão a mobilizar mais meios são em Baião, no distrito do Porto, e em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.





Portugal Continental vai estar em situação de contingência até domingo. Na quinta-feira, o Governo decidiu na prolongar a situação de contingência devido às temperaturas elevadas e ao risco de incêndio.





Hoje espera-se uma ligeira baixa nas temperaturas em relação ao que se tem registado nos últimos dias. Por exemplo, Bragança, Castelo Branco e Évora deverão ter máximos de 41ºC, menos dois a três graus do que o que foi registado durante a semana.