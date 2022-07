Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

9h24 - Fogo em Murça em fase de consolidação



Grande parte do incêndio em Murça está em fase de consolidação. O comando operacional refere que há apenas uma frente ativa que está a ser combatida.

9h16 - Fogo em Chaves em fase de resolução



O incêndios que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, em Chaves, entrou hoje de manhã em fase de resolução, segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro de Vila Real. De acordo com a informação disponível pelas 08h55 no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local ainda estavam no combate às chamas 154 elementos, apoiados por 47 viaturas.







8h55 - Incêndio em Murça mais controlado mas ainda com uma frente ativa



Em Murça, a situação está mais calma embora o incêndio continue ativo. Estão mais de 700 operacionais para tentar dominar a frente ainda ativa e para vigiar os pontos quentes em zonas como Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

8h07 - PJ detém suspeito de ter iniciado fogo na Guarda



A RTP sabe que a Polícia Judiciária deteve o presumível autor do incêndio que começou na tarde de segunda-feira na Guarda. Trata-se de um homem com cerca de 40 anos, que estaria na altura sozinho na Quinta do Pombo, local onde deflagrou o incêndio.



O incêndio percorreu uma vasta área de mato e floresta e chegou a atingir áereas habitadas na zona do Carapito e Cabreira. Em Alvendre destruiu barracões e vária culturas.



O presumível autor do incêndio deverá ser presente a tribunal, esta quarta-feira, para primeiro interrogatório judicial.







7h58 - Fogos em Chaves e Murça mantêm-se ativos e com mais de 900 operacionais



Os incêndios nos concelhos de Chaves e Murça, no distrito de Vila Real, mantinham-se cerca das 07h00 de hoje ativos, mobilizando mais de 900 operacionais, com o apoio de 314 meios terrestres, segundo dados da proteção civil.



O incêndio que deflagrou às 16h35 de domingo em Cortinhas, concelho de Murça, no distrito de Vila Real, era o que mais meios mobilizava cerca das 07h00, com 765 operacionais, com o apoio de 265 meios terrestres. Este incêndio em Murça já obrigou à retirada das habitações de 79 pessoas, que foram realojadas temporariamente numa zona de apoio, instalada num pavilhão da vila.



Já o incêndio que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves, também no distrito de Vila Real, era combatido às 07h00 por 155 operacionais, apoiados por 48 veículos. Este incêndio passou para Espanha e está novamente em território português, segundo informou na terça-feira o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz.



De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07:00 combatiam os quatro incêndios em curso 945 operacionais, apoiados por 318 veículos.



Mais de 1.200 operacionais combatiam 25 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 411 veículos.



(Agência Lusa)







7h45 - Trinta e cinco concelhos de sete distritos em perigo máximo







Trinta e cinco concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Viseu apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantêm nove distritos com aviso amarelo devido ao calor. Para quinta-feira, o IPMA prevê um agravamento do perigo de incêndio, que se estenderá por uma área maior.



(Agência Lusa)





7h09 - Ponto de situação