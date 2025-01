Isaltino Morais acusa críticos da lei dos solos de serem "contra a habitação pública"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa (arquivo)

Em declarações à agência Lusa margem da inauguração de um parque de estacionamento em Oeiras, o autarca defendeu a alteração da proposta do governo.



A nova lei atribui às Câmaras e assembleias municipais a competência para reclassificar solos rústicos em urbanos para se construir habitação.



O diploma foi publicado no Diário da República a 30 de dezembro, depois da promulgação pelo presidente da República, que no entanto classificou as alterações como "um entorse significativo" ao regime de ordenamento e planeamento do território.



BE, PCP, Livre e PAN já requereram a apreciação parlamentar do decreto-lei.