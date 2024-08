Liga dos Bombeiros defende criação de comissão técnica para analisar Madeira

No dia em que se cumpre uma semana desde o início do fogo na Madeira, António Manuel Marques Nunes diz à Antena 1 que é preciso investigar o que correu mal para que, no futuro, os erros não se repitam.O presidente da Liga diz que, quanto mais cedo for criada, melhor, para ainda conseguir recolher todos os elementos necessários a esta avaliação.

A Proteção Civil regional já recebeu reforços dos Açores e do continente e voltou a pedir nova ajuda ao Governo da República.



Ainda durante esta quarta-feira, deve chegar à Região Autónoma um contingente de 60 operacionais do continente, que se juntam aos cerca de 80 bombeiros que já tinha ido reforçar as operações de combate às chamas.Quem vai voltar a visitar os trabalhos no terreno é Miguel Albuquerque. O presidente do Governo regional tem sido criticado pela oposição, por manter as férias durante este período crítico.O líder do PS da Madeira defende mesmo uma comissão de inquérito sobre a forma como foi gerido o combate a este incêndio.