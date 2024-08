Madeira. Derrocada em levada provoca a morte de jovem espanhola

Os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, onde verificaram um “desprendimento de pedras” numa zona da levada.“Encontravam-se duas vítimas no patamar da levada, vítimas essas com escoriações ligeiras.”, esta mortal.

As três pessoas são de nacionalidade espanhola, presumivelmente uma família. A vítima mortal será a filha, com idade entre 20 a 21 anos.





Em comunicado enviado às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil adiantou que as outras duas pessoas socorridas estão a "receber acompanhamento psicológico" e afirmou que o caminho onde aconteceu a derrocada não é um trilho classificado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.



Segundo o presidente da Câmara Municipal de Santana, esta levada – trajeto que acompanha um estreito curso de água, geralmente em zonas de montanha – tem “algum interesse turístico”.“Nós acreditamos que a probabilidade de [as vítimas] serem turistas é bastante grande, devido a ser uma levada que é muito percorrida por turistas", tinha já adiantado Dinarte Fernandes à RTP.O autarca garantiu que o episódio não teve “nada a ver” com o incêndio. “Posso dizer que é uma zona que tem escarpas com uma grande altura e portanto são zonas que são propícias a esses acontecimentos”, explicou.Já o presidente da Junta de Freguesia do Faial, onde está localizada a levada, indicou à RTP que, mas que recentemente algumas pessoas têm divulgado fotografias do percurso no Instagram, originando mais visitas.“Nós sabemos que tem havido, devido à beleza, estrangeiros a procurar o local. Nós sempre apelámos que aquilo era de uso exclusivo dos levadeiros. Ninguém estava à espera disto”, declarou.Manuel Luís Andrade frisou queUm homem que se encontrava na altura na levada ligou de imediato aos bombeiros e descreveu à RTP os momentos após a queda de pedras, contando que ajudou a trazer de volta uma rapariga para a levada e que "os bombeiros disseram para não tocar na outra pessoa".O incidente aconteceu numa altura em que a ilha da Madeira é fustigada por um incêndio que possui, neste momento, uma frente ativa. Os aviões Canadair de Espanha continuam a efetuar descargas no local, com as autoridades a descreverem um quadro mais favorável ao combate esta sexta-feira.