Marcelo condecora presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro

Em comunicado, o Comité das Regiões Europeu dá conta que Vasco Cordeiro, que se encontra de visita a Lisboa, foi condecorado com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Vasco Cordeiro, que iniciou funções como presidente do Comité das Regiões Europeu em 2022 e as cessará em 20 de fevereiro, esteve também hoje reunido com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e com o presidente do Partido Socialista, Carlos César.

"Ser presidente do Comité das Regiões Europeu tem sido uma das honras da minha vida. Enquanto representante político originário dos Açores, esta presidência afirmou a ideia de uma União Europeia feita por todos, para todos, para cada vila, cidade ou região europeia, independentemente do seu tamanho ou da sua localização", afirmou Vasco Cordeiro, citado na nota.

Relativamente aos desafios, o ainda presidente do Comité das Regiões Europeu sublinha a necessidade de uma União Europeia que "coloque as regiões e as cidades no centro".

"Durante os últimos dois anos e meio, enquanto presidente, trabalhei para reforçar o perfil político do Comité das Regiões Europeu enquanto assembleia política das autoridades locais e regionais da União Europeia, para reforçar a legitimidade democrática do projeto europeu, enraizando-o no terreno", sintetizou.

A próxima sessão plenária do Comité das Regiões Europeu terá lugar nos dias 19 e 20 de fevereiro, momento em que Vasco Cordeiro passará o mandato ao seu sucessor.