Marinha Grande. Prosseguem buscas por terra e mar pelos três pescadores desaparecidos

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, “estão empenhados, por mar, o NRP Setúbal e o NRP Cassiopeia da Marinha Portuguesa, o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima e o Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º 2 da Marinha Portuguesa”.O navio-patrulha oceânico da Marinha portuguesa, que esteve no local durante a noite,, apurou a RTP.Esta manhã os mergulhadores estiveram reunidos com o capitão do porto da Nazaré, que está a coordenar as operações de busca, no sentido dePor terra, estão elementos do Projeto “SeaWatch”, da Autoridade Marítima Nacional, apoiados por duas viaturas, assim como elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiada por dois drones.No ar, às primeiras horas da manhã estava nevoeiro e por isso não estavam reunidas as condições necessárias para colocar em ação meios aéreos.O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" foi dado às 04h33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.“Segundo foi possível apurar, na embarcação de pesca que naufragou ontem a uma milha náutica (cerca de dois quilómetros) da praia do Samouco, no concelho da Marinha Grande,”, refere a nota da Autoridade Marítima Nacional.Das pessoas resgatadas, três permanecem hospitalizadas, uma das quais nos cuidados intensivos. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares das vítimas.As buscas decorrem numa área extensa, entre as praias da Vieira e São Pedro de Moel.