Mau tempo deixa seis pessoas sem casa e está para ficar

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A chuva e o vento das últimas horas provocaram muitos estragos nas regiões de Lisboa, Setúbal e Alentejo. Até agora, a Proteção Civil já registou mais de 350 ocorrências, sobretudo quedas de árvores, refere o oficial de operações da Proteção Civil nacional José Costa.



As previsões apontam para novo agravamento a partir do meio-dia.



Todos os distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



O aviso para os 18 distritos do continente vai vigorar entre as 12h00 e as 21h00