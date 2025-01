Mau tempo leva a suspender buscas no Tejo

Por causa do mau tempo, estão suspensas as buscas no Rio Tejo para encontrar os dois pescadores desaparecidos. É o terceiro dia de buscas. E ja não há esperança de os encontrar com vida.

A embarcação onde seguiam colidiram com um catamarã da SOFLUSA em Cacilhas.



No barco seguiam mais dois pescadores, que ficaram feridos, mas que foram resgatados e assistidos no Hospital Garcia de Orta em Almada. Um deles já teve alta.



A Polícia Marítima vai entregar hoje no Ministério Público toda a prova recolhida sobre o que esteve na origem deste acidente.