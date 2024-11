Mau tempo no Algarve causou descarrilamento de comboio e várias inundações

Foto: Helena Figueiras - RTP

Aconteceu na zona da Fuzeta, em Olhão, e não provocou feridos.



Há ainda registo de inundações, que levaram ao corte da Estrada Nacional 125 em Luz de Tavira, que entretanto foi reaberta.



Ainda no centro de Luz de Tavira, às primeiras horas da manhã, as águas entraram pela Igreja.



A Proteção Civil dá conta do resgate de uma mulher, que caiu a uma ribeira em Olhão.



Ontem, outros três casos semelhantes foram assinalados em Tavira. São várias as ocorrências registadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.