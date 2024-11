Médicos de família. Falta de atratividade é um dos fatores para as vagas por ocupar

"É preciso percebermos o que significa a abertura de 900 vagas", começou Carlos Cortes, explicando que foram "abertas em locais onde há falta de médicos de família".



A Ordem dos Médicos sabia, apesar da escassez de profissionais em algumas zonas do país, que "os potenciais candidatos seriam sensivelmente no número de 400". Ainda assim, o concurso tinha 900 vagas para "permitir aos médicos de família ter uma maior, uma ampla escolha" dentro do Serviço Nacional de Saúde.



O que não correu, admitiu o bastonário, é que dos "sensivelmente 400 candidatos só 279 é que escolheram uma vaga no Serviço Nacional de Saúde".



Um dos fatores para os lugares vagos, explicou Carlos Cortes, será a "falta de atratividade" do SNS e a continuar assim, acrescentou, "vai ser muito difícil contratar médicos".