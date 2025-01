Miguel Relvas contra separação de freguesias assinada hoje no Parlamento

Foto: Nuno Patrício - RTP

O objetivo na altura era fazer baixar os custos e tornar os municípios mais ágeis.



Para Miguel Relvas a reversão do processo é um erro, no qual, o próprio PSD está também a incorrer.



A proposta para separar as freguesias é assinada por quase todos os partidos.



Só o Chega e o Iniciativa Liberal ficam de fora.



Nos próximos meses haverá um trabalho intruso para preparar a reposição destas freguesias a tempo de serem incluídas nos boletins de voto - para as eleições autárquicas - previstas para setembro ou outubro.



Serão criadas comissões de instalação das novas freguesias e ainda comissões de extinção das atuais uniões de freguesia.

Os executivos atualmente em exercício nas juntas de freguesia manter-se-ão em funções até à realização das próximas eleições autárquicas.