Ministério contrata professor reformado mas tarda na colocação

Foto: Ivan Aleksic - Unsplash

Aos 73 anos, Mário Calado inscreveu-se e quer voltar ao contacto com os alunos, mas o Ministério da Educação ainda não informou onde e quando isso vai acontecer. Foi apontado para janeiro o regresso à escola destes docentes reformados.



As aulas já decorrem há três meses e ainda faltam de docentes. Um motivo que está a deixar milhares de alunos sem aulas a determinadas disciplinas.



O Ministério da Educação tinha apontado para janeiro o regresso à escola de mais de meia centena de professores aposentados, mas, até ao momento, não foram divulgadas as colocações.