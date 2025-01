Ministra da Justiça à Antena 1: "não será por falta de salas que o julgamento de José Sócrates na Operação Marquês não se realiza"

Em entrevista, esta manhã, à Antena 1, a ministra da Justiça garante que a falta de salas não será um problema.







Rita Alarcão Júdice sublinha que não é ela que decide se o julgamento avança no Tribunal de Monsanto - uma possibilidade já apontada, ainda que com a necessidade de obras.







A ministra diz, apenas, que o espaço físico para as diligências não é uma questão.A ministra assume, no entanto, que são muitas as falhas físicas nos tribunais portugueses.

Rita Alarcão Júdice fez, nesta entrevista, uma retrospetiva do seu mandato, que começou há nove meses.





A ministra classifica a fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em setembro, como o momento mais difícil até agora.A governante admite que há várias prisões a funcionar de forma deficitária.Rita Alarcão Júdice afirma que as obras na cadeia de Ponta Delgada são as mais urgentes.À Rádio Pública, a ministra da Justiça diz, também, que a portaria da revisão dos honorários dos advogados oficiosos vai ser publicada nos próximos dias.

Questionada sobre um dos temas da atualidade - a operação policial no Martim Moniz, em Lisboa, em dezembro - Rita Alarcão Júdice lembra que essa não é uma questão que tenha a ver com o Ministério que tutela.





Ainda assim, a ministra considera que não há, em Portugal, uma perseguição aos imigrantes.Sobre a cerimónia desta tarde, de Abertura do Ano Judicial, a ministra da Justiça espera ouvir alguns recados e algumas palavras duras.Rita Alarcão Júdice estreia-se como ministra da Justiça na cerimónia de Abertura do Ano Judicial.