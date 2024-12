Ministra garante médicos suficientes em centros de Saúde em época de festas

Lusa

Ana Paula Martins garante que há médicos suficientes para que os centros de Saúde funcionem em horário alargado no Natal e no ano novo. A ministra da tutela diz que a situação não é nova, mas o objetivo é tratar doentes não urgentes.

Mais de 230 centros de Saúde em todo o país estão a funcionar com horário de atendimento complementar e 15 abrem 24 horas por dia, segundo dados da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.



Em resposta à agência Lusa, a DE-SNS explicou que, a meio de dezembro, 231 unidades já funcionavam em horário complementar ao sábado, 193 ao domingo e 189 em dias de feriado, para alargar a oferta aos utentes e permitir evitar idas às urgências de situações não emergentes.



Os dados da DE-SNS indicam ainda que 32 unidades estão abertas após as 20h00 aos fins de semana, 48 atendem após essa hora em dias úteis.



Além destas unidades, há centros de saúde com horário de atendimento pós-laboral até às 20h00 e 39 serviços de Urgência Básica.



Quanto a escalas de 24 horas, são 15 os centros de Saúde sempre abertos para cuidados não emergentes ao fim de semana e oito nos dias úteis.