Morreu Rocha Vieira. Último governador de Macau tinha 85 anos

(em atualização)







Vasco Rocha Vieira morreu durante a madrugada, confirmou à agência Lusa fonte oficial do Exército.



O tenente-general nasceu a 16 de agosto 1939 e exerceu o cargo de governador de Macau entre 1991 e 1999, quando se processou a transferência desse território para a China.



Antes, entre 1976 e 1978, desempenhou funções como chefe do Estado-Maior do Exército e foi também ministro da República dos Açores entre 1986 e 1991.





O presidente da República já reagiu à notícia, manifestando “o mais profundo pesar pelo falecimento do Senhor General Vasco Rocha Vieira, o último Governador de Macau e antigo Chefe do Estado-Maior do Exército”.



“O General Rocha Vieira foi um dos mais ilustres oficiais do Exército Português na transição para a Democracia e nas primeiras décadas da sua afirmação”, lê-se numa nota no site da Presidência.



O texto lembra que Rocha Vieira era “muito próximo do Presidente António Ramalho Eanes” e que foi por ele designado chanceler das Antigas Ordens Militares.



“O simbolismo do momento da transferência da administração portuguesa para a chinesa permanecerá na memória de muitos portugueses como um exemplo de sentido de Estado, sentido de serviço da causa pública e de marcado patriotismo”, refere a nota.



“O Presidente da República, que acompanhou de perto os últimos meses da sua vida, apresenta à sua Família, e, muito em especial, à sua viúva e filhos, o testemunho de gratidão de Portugal, com muito saudosa amizade”, acrescenta.