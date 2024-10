"Mudar paradigma" e conhecer território. Autarquias enfrentam desafios para tornar cidades mais pedonais

À saída de uma das sessões no Iscte, o Instituto Universitário de Lisboa, João Diogo Semedo concorda com uma das ideias ouvidas: nem sempre têm dados concretos para tomar as melhores decisões pelos peões.Para “criar as melhores condições para quem anda a pé”, o vice-presidente da Câmara de Ílhavo, com a pasta de mobilidade, diz que nos últimos tempos fizeram um “levantamento exaustivo” dos passeios no concelho.Nesta sessão dedicada à segurança pedonal em que a Antena 1 esteve presente, muitos falaram da falta de informação sistematizada para tomarem as melhores decisões., aponta Andréia, que é coordenadora na POLIS, uma rede de cidades e regiões europeias dedicada à mobilidade.Ao mesmo tempo, outro problema, aponta o autarca João Diogo Semedo:“Muitas vezes as câmaras têm que recorrer a um apoio especializado e externo”, sublinha, dando o exemplo de que têm duas vagas em mobilidade sem candidatos.A coordenadora da Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal, Sofia Pires Bento, está a par destas dificuldades, mas fala também de mentalidades que são precisas mudar.Para reduzir a sinistralidade rodoviária que atinge peões e para lhes dar mais segurança, “são os municípios a peça mais importante” porque põe em prática as medidas, pelo que Sofia Pires Bento sublinha que importa apoiá-los.No âmbito da estratégia, explica que foi criada uma rede colaborativa sobre mobilidade ativa (já conta com 188 entidades, sobretudo municípios), têm sido divulgadas oportunidades de financiamento e documentos sobre esta matéria.“Precisamos de fazer essa mudança de paradigma e desenhar cidades para peões e não para carros”, resume.

Caminhar para melhorar segurança pedonal

Colocar os peões como prioridade na circulação, entre bicicletas, transportes públicos ou outros veículos de transporte privado, implica dar mais segurança a quem anda a pé.“Ou não dá para incluir tudo em todas as ruas ou temos de repensar a prioridade que se dá a cada modo”, aponta a técnica Rita Jacinto, rematando:Rita trabalha na divisão do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa e diz na Antena 1 que reduzir a gravidade de atropelamentos nas cidades não passa só pela redução de velocidades., afirma a funcionária da Câmara de Lisboa, por estes dias a participar na Walk 21.Isso passaria, explica, por alterar o desenho das estradas, impedindo “curvas a uma certa velocidade” ou evitando “vias muito largas em linha reta”.Andréia Lopes Azevedo concorda: “Muito já foi feito e de facto existe uma melhoria, mas os atropelamentos continuam sendo um problema”.“Existem novos desafios que vêm com a mudança na mobilidade”, com a “introdução de bicicletas e de trotinetas”, mas “os acidentes de maneira geral entre veículos e pedestres continuam sendo um problema”.Deixa por isso um apelo a consensos por uma questão maior, a da segurança de quem anda a pé: “não acredito que nenhum político vá achar que é errado salvar vidas, evitar atropelamentos”.