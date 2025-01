Mulheres com 45 anos serão convocadas para mamografia

A Direção-Geral da Saúde atualizou as regras do rastreio. Até agora eram chamadas as mulheres entre os 50 e os 69 anos. À Lusa, a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, sublinha a importância deste alargamento.Com o alargamento do rastreio prevê-se que mais de um milhão de mulheres sejam chamadas todos os anos para fazer uma mamografia.Ana Povo garante que estão asseguradas as condições para que o rastreio comece a ser feito.O Algarve é a única região do país em que o rastreio do cancro da mama não é assegurado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, nesta zona o rastreio vai ser feito pela Associação Oncológica do Algarve.Em 2020, foram diagnosticados 7.425 novos casos de cancro da mama em mulheres. Mais de 60 por cento tinham entre 45 e 74 anos.