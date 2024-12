Nova administração da ULS do Alto Alentejo quer "reforçar" serviços e gestão "eficiente"

Citado num comunicado enviado à agência Lusa, o novo presidente do Conselho de Administração da ULSAA, Miguel Lopes, afirmou que a missão da sua equipa "é clara" e passa por "gerar bem-estar e valor para a comunidade".

A nova administração espera promover "respostas inovadoras, integradas e sustentáveis" junto dos utentes e "reforçar os serviços de saúde prestados à comunidade, melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e implementar uma gestão eficiente e sustentável" segundo a nota.

"Tudo o que fazemos deve ser significativo para as pessoas e alinhado com o propósito de melhorar a saúde e a qualidade de vida de todos", referiu Miguel Lopes.

O conselho de administração desta unidade local de saúde (ULS) "compromete-se" a trabalhar de "forma colaborativa" com todos os seus profissionais, comunidades locais, autarquias e parceiros institucionais.

E também com todas as forças vivas da sociedade, para que a instituição "seja uma referência" no setor da saúde.

De acordo com o comunicado, o novo Conselho de Administração da ULSAA escolheu Vera Escoto como diretora clínica para os cuidados de saúde hospitalares e Mafalda Barrigas como diretora clínica para os cuidados de saúde primários.

Já Adriano Pedro é o enfermeiro diretor e Maria Luiza Lopes e Ana Amélia Silva ficam como vogais executivas.

A ULSAA é composta por 16 centros de saúde no distrito de Portalegre e dois hospitais (Portalegre e Elvas).

De acordo com dados da ULS, aquela entidade presta cuidados de saúde pública, cuidados primários e cuidados hospitalares, continuados e paliativos a cerca de 105.000 habitantes do distrito de Portalegre.

Na sexta-feira, a estação televisiva SIC Notícias revelou que o até à data Conselho de Administração da ULS do Alto Alentejo, presidido por Joaquim Araújo, tinha sido demitido pelo Governo.

A mesma estação avançou que este responsável iria será substituído por Miguel Lopes, até agora secretário-geral da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

Em declarações à Lusa, no sábado, a presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, indicou que a demissão já se tinha efetivado e que o novo conselho de administração seria presidido por Miguel Lopes.

Também na sexta-feira, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria foi demitido pelo Ministério da Saúde, segundo a própria estrutura dirigente numa mensagem de despedida.

E, no sábado, fonte da tutela revelou à Lusa que tinha sido igualmente demitido o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria,.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde fez saber que "procedeu a mudanças em alguns conselhos de administração de ULS de acordo com novas estratégias e abordagens de gestão".