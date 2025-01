Número de escolas particulares em Portugal está a aumentar

Dados oficiais mostram que as escolas privadas já representam cerca de 32 por cento do total do país. Na cidade do Porto já há mais estabelecimentos de ensino particulares do que públicos: são mais de 60 por cento.

O mesmo acontece em Lisboa, com quase 60 por cento.



No entanto, continua a ser no ensino público que está a grande maioria dos alunos.



No último ano letivo houve cerca de 1 milhão e 600 mil alunos matriculados.



Nas escolas públicas, subiu para quase 1 milhão e 300 mil o número de alunos. Nas privadas houve também uma subida, mas eram cerca de 344 mil.



O crescimento no número de escolas privadas em Portugal está a ser justificado com a falta de estabilidade do ensino e pelo aumento de alunos estrangeiros.