Nunca houve tantas reclamações da Uber como nos últimos seis meses

O número de queixas aumentou quase 20 por cento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para Pedro Lourenço, do Portal da Queixa, trata-se de números alarmantes.

Às queixas dos utilizadores, juntam-se as queixas dos motoristas, bloqueio das contas, demoras nos pagamentos, falta de apoio, entre muitas outras reclamações de quem conduz as viaturas da Uber.Pedro Lourenço revela também que tem existido uma debandada de clientes para outras plataformas do género e acrescenta que dez anos depois a Uber devia estar melhor e não pior.