Operação Ares. Quatro detenções em Oeiras e Amadora associadas a tumultos e tentativa de homicídio

Os outros detidos são suspeitos de tentativa de homicídio e roubo agravado, no âmbito de um outro processo.



De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no bairro da Portela, em Carnaxide, a operação visou cumprir sete mandados de busca domiciliária e quatro mandados de detenção.



Em declarações à RTP, Thó Monteiro, comissário do Comando Metropolitano de Lisboa, explicou como foram efetuadas as diligências. Um dos suspeitos continuava por localizar até cerca das 11h30. Mas foi entretanto detido.



“Consegumos efetuar diligências no sentido de perceber onde se encontrava o quarto indivíduo. Já foi detido e está neste momento a ser conduzido para a esquadra de investigação criminal”, adiantou o responsável.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa.

c/ Lusa