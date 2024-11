Os jornais estão de volta a Freixo de Espada à Cinta

Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, ganhou uma banca de jornais.





O regresso da venda de jornais à vila foi possível graças a um compromisso entre a Câmara e o Governo para que a distribuição diária de jornais voltasse ao concelho.





Uma alegria para a população, que durante ano e meio ficou sem acesso à imprensa escrita diária.







O problema da distribuição de jornais e revistas afeta quatro concelhos do interior do país. Além de Freixo de Espada à Cinta, estão nesta situação Vimioso, também no distrito de Bragança, Alcoutim e Marvão, no Alentejo.