Penas de prisão para autores de abate de seis exemplares de lobo-ibéricos

O Tribunal de Vila Real deu como provado que, em 2018, os três arguidos decidiram capturar e matar lobos que andassem pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês.Para isso, fabricaram armadilhas feitas com cabos de aço, que armaram em vários locais de Cabril, no concelho de Montalegre, com restos de animais para atrair os lobos.Alguns dos animais morreram por asfixia e pelo menos um foi morto à pancada.Os arguidos foram agora condenados a penas suspensas entre os sete meses e os dois anos de prisão por crimes de dano contra a natureza.Dois dos arguidos foram ainda condenados pela prática de uma contraordenação ambiental grave com multas no valor total de 7 mil euros.





