PGR. Sindicato dos Magistrados do Ministério Público admite falhas na comunicação

O presidente do sindicato, Paulo Lona, confessa, em declarações à Antena 1, que seria importante que a procuradora defendesse o Ministério Público quando a instituição é alvo de críticas, por exemplo, por causa das escutas, na Operação Influencer.



Declarações no dia em que a ministra da Justiça sai em defesa de um perfil de liderança diferente do de Lucília Gago, de alguém que ponha ordem no Ministério Público, e que não fique fechada no gabinete.



Paulo Lona também deseja que o sucessor ou sucessora de Lucília Gago seja alguém que dê garantias totais de independência do poder político e espera que o nome escolhido não seja uma concessão a "manifestos transformados em de grupos de pressão".