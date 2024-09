Polícia Municipal a fazer detenções. Vontade de Carlos Moedas soma críticas

Na passada terça-feira, dia em que se comemorou o aniversário da polícia, Carlos Moedas disse ter dado ordens para que a Polícia Municipal pudesse fazer detenções.As declarações deram origem a várias críticas, nomeadamente da parte do presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que considera a vontade de Moedas “questionável”.Rui Moreira diz ter pedido um esclarecimento à Procuradoria-Geral da República, que explicou que as polícias municipais, mesmo as do Porto e Lisboa, que têm características especiais porque são compostas por agentes da PSP, não podem fazer detenções.Na terça-feira, Carlos Moedas esclareceu que as detenções que têm sido feitas pela Polícia Municipal estão dependentes da PSP.Moedas diz “não achar normal” que a Polícia Municipal de Lisboa esteja dependente da PSP para fazer detenções e insistiu na necessidade de clarificar a lei para que essa função possa ser partilhada."Esse trabalho conjunto entre a PSP e a Polícia Municipal é essencial. Aquilo que eu peço é a classificação da lei. Clarificando a lei, isto pode ser feito e a Polícia Municipal pode complementar o trabalho da PSP", afirmou."Estamos a falar de Polícias Municipais que foram treinados como PSP. Não podem atuar perante um crime? É quase humilhante ter de chamar um colega da PSP porque a lei o diz. Vamos clarificar a lei", acrescentou.O autarca de LIsboa diz já ter falado com os diferentes ministros da Administração Interna para alterar a lei. Até ao momento, o Ministério da Administração Interna adiantou apenas que “essa matéria está a ser analisada do ponto de vista técnico-jurídica”.