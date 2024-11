Políticos portugueses reagem à vitória de Donald Trump

(em atualização)



Na rede social X, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, não se referiu a Donald Trump, mas disse que a “Europa vai ter de cuidar de si própria”.

Sobre a intenção de Trump de aplicar um imposto de 20% sobre as importações, Cotrim de Figueiredo considera que a Europa tem de ser “inteligente e não reagir emotiva ou epidermicamente a essa decisão”.“Temos um presidente eleito com toda esta legitimidade que tem rédea livre para executar aquilo que foi o seu programa”, disse Cotrim de Figueiredo.

“A primeira consequência para Portugal é óbvia. Foco do Estado em áreas essenciais: segurança, defesa, justiça, mobilidade, acesso universal a saúde/educação. Fazer muito bem aí. Já não há margem para desbaratar recursos públicos em supérfluo/acessório”, escreveu.

O líder do Chega também já reagiu. Numa publicação na rede social X, André Ventura disse que esta foi “uma grande vitória de Donald Trump nos EUA” e apelou à Europa a seguir o mesmo caminho.

“Grande vitória de Donald Trump nos EUA. Contra os interesses do sistema instalado, contra os meios de comunicação social tradicionais, contra o globalismo woke. A América mudou hoje e virou à direita. A Europa tem de fazer o mesmo!”, escreveu.

Em declarações na Assembleia da República,, afirmando que é um “vitória da política do ódio, do racismo, da xenofobia”.“Todos os erros que vêm da presidência Biden/Harris, a começar pela promoção do genocídio em Gaza, só sairão agravados com esta vitória”, disse Marisa Matias, observando que a “vitória de Trump é também uma vitória de Netanyahu e de Putin”.Por este motivo, a deputada bloquista defende uma maior autonomia da Europa na promoção da paz.