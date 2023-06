Presidente e primeiro-ministro assistiram juntos à final da Taça

Antes do encontro, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que apesar de ser sócio do Braga iria estar "completamente neutral". Já António Costa jurou que "nem às paredes confessa" de que clube é adepto. As relações entre Belém e São Bento foi um tema que evitaram.