Presidente e primeiro-ministro deixam mensagem a quem combate incêndios

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da República, acompanhado do primeiro-ministro, agradeceu o esforço de vários protagonistas na luta contra as chamas por todo o território português.

"Deixo uma palavra às populações atingidas", disse o presidente que afirmou estar solidário pela luta de muitas das populações contra os incêndios.



Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu também o "grande esforço" dos bombeiros e não esqueceu a União Europeia, que acionou o mecanismo europeu de ajuda a Portugal.



O presidente deixou ainda um agradecimento aos líderes dos governos dos países que anunciaram a sua ajuda a Portugal.



Luís Montenegro também falou com a comunicação social e lembrou os que estão no terreno a lutar contra as chamas.



"Quero agradecer à União Europeia pelo processo acelerado aquele que desembocou na utilização do mecanismo europeu de proteção civil e em particular de quatro governos que deram também respostas prontas: Espanha, França, Itália e Grécia".



Luís Montenegro anunciou também que a situação de alerta foi alargada por mais 48 horas. O primeiro-ministro anunciou também a criação de uma equipa multidisciplinar que irá para Aveiro.