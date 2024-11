Pressão imobiliária está a obrigar comércio tradicional do Porto a fechar

Foto: Nuno Patrício - RTP

Mesmo em frente ao mercado do Bolhão, existe uma loja de tecidos de portas abertas há mais de 140 anos, mas que agora tenta resistir à quebra do contrato de arrendamento.



No centro de uma cidade cada vez mais visitada por turistas, o repórter Nuno Amaral apresenta também o caso de uma barbearia à moda antiga, que está a ser obrigada a sair do espaço, onde os clientes são recebidos, há mais de seis décadas.



Este é um tema a ser desenvolvido na edição desta segunda-feira do Portugal em Direto, da Antena 1.