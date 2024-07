Primeiro-ministro recebe hoje partidos políticos para debater proposta para OE 2025

António Pedro Santos - Lusa

Na residência oficial, em Lisboa, o primeiro-ministro começa o diálogo, às 10 da manhã, com o PAN.



Ao longo do dia vai conversar com as todas as restantes forças políticas com assento na Assembleia da República.



Para conseguir a viabilização do orçamento, Montenegro precisa da abstenção do Partido Socialista, ou do voto a favor do Chega.



O presidente da República já salientou publicamente a importância desta votação, para dar estabilidade ao país.



Por todos estes motivos, o chefe do Governo, decidiu convocar a oposição, para encontrar uma saída para o Orçamento.



O momento mais aguardado está previsto para as 5 da tarde, quando o primeiro-ministro receber a delegação do PS, para discutir a proposta de OE para 2025.