Procuradora-geral da República quebra o silêncio na RTP

A procuradora-geral da República vai ser entrevistada pelo jornalista Vitor Gonçalves.





Lucília Gago deverá também ser ouvida no parlamento, ainda sem data marcada. Foi aprovado na passada quarta-feira o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Procuradora, em sede de comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A iniciativa foi aprovada por maioria, com a abstenção do Chega.







Lucília Gago pediu que a audição fosse adiada algumas semanas, devido ao atraso na elaboração do relatório do Ministério Público, que já deveria ter sido apresentado no passado mês de maio.







Na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais, foi também salientado o caráter "de urgência" inerente ao requerimento do Bloco de Esquerda, indiciando que a audição se deverá realizar nas próximas semanas, antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para férias do verão.