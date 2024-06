Professores, pais e diretores das escolas reagem às medidas do Governo

A Federação Nacional dos Professores olha com cautela para as medidas do Governo. A FNE considera que faltou diálogo com as estruturas sindicais. Há matérias em que a intenção do Governo de reduzir o número de alunos sem aulas pode falhar, teme Pedro Barreiros.Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos, Filinto Lima, as medidas hoje anunciadas pelo Governo são bem-vindas.Os pais estão na expetativa de que as medidas tenham sucesso e surtam efeito o mais depressa possível, como refere Mariana Carvalho, da Confederação das Associações de Pais.As reações de pais, professores e diretores das escolas às medidas anunciadas esta tarde pelo Governo.