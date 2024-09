Protesto contra imigração convocado pelo Chega combatido por contra-manifestação

O Chega convocou para este domingo uma manifestação contra a imigração. André Ventura estima que participem no protesto mais de três mil pessoas.

O líder do Chega diz mesmo que "vai ser a maior manifestação" pelo combate à imigração.



A marcha arranca às 15h30 da Alameda D. Afonso Henriques e segue até à praça do Martim Moniz.



À mesma hora, e pelas mesmas ruas, está também marcada uma contra-manifestação em defesa da comunidade imigrante.



A PSP deu um parecer negativo à realização, em simultâneo, das duas manifestações. Ainda assim, ambos os protestos vão sair para as ruas.