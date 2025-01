Regulamento da atividade dos TVDE em debate

Além destes projetos-lei, vão ser também discutidos e votados na generalidade projetos de resolução do BE, CDS-PP e PSD.



O domínio da língua portuguesa por parte dos motoristas tem sido uma das bandeiras do Chega, que no seu projeto-lei defende ser um dos requisitos para o exercício da atividade.



Já o PSD defende a possibilidade de os utilizadores escolherem a língua falada pelo motorista, “incluindo sempre o português como opção”.



O BE refere a importância de o Governo promover o “acesso gratuito a cursos de língua portuguesa para todos os trabalhadores das plataformas digitais”.



Tanto PSD como IL pretendem ainda a eliminação de limites à tarifa dinâmica e a IL defende tarifas dinâmicas e a possibilidade de os motoristas se inscreverem na plataforma do IMT sem qualquer intermediação.



Já o BE recomenda ao Governo que fixe valores absolutos para as tarifas base no "mínimo de três euros, a que se soma o valor por quilómetro por cada serviço de entrega e mínimo de 4,25 euros por cada serviço de transporte de passageiro".



O PCP aponta que deve ser tido em conta um regime que garanta aos motoristas “direito a salário, rendimentos, direitos e qualidade de vida”, além de uma redução do número de carros a operar e da dotação das autarquias de competência de fixarem contingentes municipais e intermunicipais.