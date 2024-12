Rusga no Martim Moniz. Personalidades criticam primeiro-ministro

Estas personalidades defendem que as imagens que mostram os imigrantes perfilados contra a parede são intoleráveis, fazem lembrar tempos enterrados e são um tratamento degradante proibido pela Constituição portuguesa.





e de seguir a via de um estado punitivoe assumem em que não vão calar-se perante este modelo que o Governo faz do Estado, já testado noutros paises e com resultados desastrosos.Esta carta aberta divulgada no jornal é assinada por personalidades de vários quadrantes políticos, incluindo Ana Catarina Mendes, Alexandra Leitão, e Augusto Santos Silva do PS, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, Rui Tavares do Livre, Inês Sousa Real do PAN e Manuel Loff do PCP.Há também um ex deputado do PSD, António Topa Gomes, e personalidades como o músico Dino d'Santiago e Joaquim Sousa Ribeiro, antigo presidente do Tribunal Constitucional