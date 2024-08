"Russiagate". Câmara de Lisboa vai ter de pagar um milhão de euros por revelar dados de manifestantes anti-Putin

(em atualização)





A sentença surge na sequência de um recurso da câmara municipal de Lisboa, que contestava a coima inicial de 1.250.000 euros que lhe tinha sido aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).







O Tribunal Administrativo de Lisboa considerou que estavam prescritas algumas contraordenações que levaram a CNPD a multar a Câmara de Lisboa, reduzindo em 222,5 mil euros o valor da coima.







A notícia foi avançada pelo jornal Observador e confirmada à RTP por Pavel Elizarov, ativista russo que vive em Portugal.





Em causa está a divulgação de dados pessoais dos organizadores de uma manifestação pela libertação do opositor do Governo russo, Alexey Navalny, à porta da embaixada da Rússia em Lisboa, em janeiro de 2021.







A autarquia, na altura presidida por Fernando Medina, terá fornecido dados pessoais dos promotores da manifestação à embaixada da Rússia em Portugal e ao Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.







Os ativistas, dissidentes do regime russo, argumentaram que a Câmara Municipal de Lisboa pôs em causa a sua segurança e a dos seus familiares na Rússia aquando da divulgação dos seus dados.



Um ano depois, a CNPD aplicou uma multa de 1,25 milhões de euros à autarquia por violações do Regulamento Geral de Proteção de Dados ao "comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras". A CNPD identificou 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.